В МОСКВЕ СТАРТОВАЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ДОБРАЯ ЕЛКА» С УЧАСТИЕМ РОССИЙСКИХ ЗВЕЗД

Благотворительная акция «Добрая Елка» британской сети магазинов игрушек Hamleys и фонда «Подари жизнь» стартовала в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке. Она проводится уже пятый год. В ней принимают участие российские звезды — актеры, певцы, представители шоу-бизнеса и журналисты.

В текущем году ее участниками стали актриса и режиссер Евгения Дмитриева, актриса и телеведущая Жанна Эппле, актер Виталий Абдулов, музыкант и бизнесмен Андрей Ковалев, певица Манижа, телеведущий Павел Мавриди, певица Катя Лель и певец Арсений Бородин, а также участник «Квартета И» Камиль Ларин. В ближайшее время к ним присоединятся и другие известные люди.

Представители фонда «Подари жизнь» заранее узнали у детей, которые проведут Новый год в больницах, какой подарок они хотели бы получить от Деда Мороза и Снегурочки. Пожелания ребят написаны на открытках, развешанных на «Добрых Елках» в московских магазинах Hamleys. Звезды выбирали открытки и исполняли мечты детей.

Стать участником благотворительной акции может каждый желающий. Для этого нужно найти «Добрую Елку» в любом магазине Hamleys, выбрать открытку на елке, отыскать в магазине желанную игрушку, оплатить ее и оставить на кассе. В новогодние праздники все подарки окажутся у детей в больницах.

По словам директора фонда «Подари жизнь» Екатерины Шерговой, ежегодно около 5000 подопечных благотворительной организации из-за болезни проводят новогодние праздники в больничных отделениях. И все они с нетерпением ожидают Новый год.

«Фонд «Подари жизнь» и магазин Hamleys уже пятый год подряд проводят акцию «Добрая Елка». Для каждого ребенка ожидание праздника — это особенное время. И дети в больнице, конечно, не исключение. Все мы с детства привыкли, что в Новый год — самое волшебное и сказочное время — мечты обязательно сбываются. И сейчас мы можем исполнить мечту детей, которые лечатся: подарить им праздник и хорошее настроение, которое играет очень важную роль в лечении», — сообщила Екатерина Шергова.

ПРО ДЕТСТВО И НОВЫЙ ГОД

Комментарии участников акции «Добрая Елка»

Виталий Абдулов, актер:

«Самое запоминающееся событие на Новый год в детстве — это елка. Естественно, она была метра под два, а казалась метров 10 высотой. И все старые игрушки — я их четко помню. А подарки — это уже дело второе. Елка всегда была самым главным атрибутом праздника. Наряжали ее всей семьей. Моим новогодним подарком, который лучше всего помню, был пластмассовый танк, стреляющий пульками. Правда, мы его быстро сломали — воевали. Даже не помню, что с ним случилось. Может, по нему проехался более мощный танк… Сейчас детям выбирают уже другие подарки. Самое банальное — iPad. В нем ничего новогоднего нет, но для детей это радость. Уже дарил такой подарок своей дочке».

Жанна Эппле, актриса и телеведущая:

«Из детства помню только один свой новогодний подарок — огромного белого медведя с меня ростом. И он у меня лет 10, наверное, сидел в углу, не помню, чтобы я с ним играла. Но он был как член семьи. Для своих детей старалась выбирать интересные подарки — правда, в советское время большого разнообразия не наблюдалось. Помню, когда старший сын учился в третьем классе, отец из США ему привез «Лего» — и мы долгое время не видели ни сына, ни «Лего». И в итоге сын стал конструктором и дизайнером. А младшему нравились всегда книги — и сейчас он любит книги».

Катя Лель, певица:

«На Новый год мне родители подарили куклу Дашу — я с ней и спала, и купала ее, и причесывала. Это был самый лучший подарок в детстве. Потом у меня все куклы были с именем Даша. Куклы очень хорошо воспитывают в девочках материнское чувство. За последнее время мир сильно поменялся. Если раньше нас можно было удивить играми и книгами, то сейчас мы живем в виртуальный век, а дети вообще находятся в другом измерении. Я стараюсь дарить что-то полезное и развивающее ребенку, исходя из характера и пристрастий. Дочке уже 10 лет, и она недавно сказала: «Я уже не маленькая и не играю с куклами». И наконец захотела одежду. Сейчас проводит больше времени у зеркала, и одежда — это самый лучший подарок, не считая айфонов и других гаджетов».

Андрей Ковалев, музыкант и бизнесмен:

«У меня папа служил в Венгрии и привез мне металлическую электрическую дорогу. В 60-е годы это было чем-то фантастическим. А еще помню, мне подарили самокат. Как-то мальчик у школы подошел, а мне было четыре года, наверное, и говорит: дай покататься! Я дал покататься. Я был добрым мальчиком. Через два часа мне бабушка говорила: пошли домой, мальчик больше не приедет. А я все ждал свой самокат — до сих пор жду… Мой сын Никита любит маленькие машинки — у него, наверное, их уже тысяча. Но, правда, в последнее время он стал недолго с ними играть. Чувствую, что парень растет, и сейчас для него лучший подарок — это книжка. Он много читать стал — ему пять лет».

Павел Мавриди, телеведущий и бизнесмен:

«В детстве любил играть в посудку: сковородки, тарелочки… И пока мальчикам покупали машинки, мне мама всегда дарила посудку. И я был очень счастлив, когда под елкой находил наборы посуды. У меня недавно родилась племянница, годик только отпраздновали. Поэтому мне только предстоит сделать ей первый подарок. Она очень любит книги, читает их — по-своему. Чуковского, может, подарю. Хотя, когда сестра была беременна, мы с ней уже что-то покупали в Hamleys для младенца, правда, в Нью-Йорке».

Манижа, певица:

«Не сказать, что мы очень богато жили, и не на все праздники родители могли позволить себе дарить детям подарки. Наверное, самым главным подарком в детстве было ожидание праздника. Когда мама готовила вкусные салаты. Праздничный стол. Вся семья собиралась вместе. Мы очень долго были в эмиграции, не видели многих. И в свои 28 лет я понимаю, что самым главным подарком были встречи с близкими. Об этом я вспоминаю с теплотой. А о материальных вещах как-то не думаю. Я не умею дарить подарки. Всегда боюсь не угодить. Выбрать не то, что нужно. Но с племянниками все получается. У меня их три. Поэтому машинки и другие презенты мы каждый новый год выбираем вместе».

Арсений Бородин, певец:

«Самый яркий новогодний подарок мне подарил в детстве Дед Мороз. Я написал ему письмо о том, что хочу робота. За окном был 1998 или 1999 год. С хорошими игрушками, а тем более роботами, была труба. У него вылетала из руки пластиковая стрела. Я играл с этим роботом года два. Он был очень крепким и крутым. И надо еще учитывать, что я жил в далеком сибирском городе Барнауле — его нужно было туда привезти. Поэтому я вдвойне благодарен Деду Морозу за его старания. Что касается моих подарков, то пока не было возможностей их кому-то подарить. В период с 20 до 30 лет я выпал из этой праздничной темы. Последние новогодние праздники встречал на концертных площадках. Поэтому я очень рад поучаствовать в благотворительной акции «Добрая Елка». И еще у меня есть идея провести в следующем году новогодние концерты именно для детей».