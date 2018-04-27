В Москве вновь прошел бал королев - конкурс красоты "Мисс Федерация"

19 апреля в ТГ «Модный сезон» в Москве вновь состоялся праздник красоты во всех проявления – «Мисс Федерация», единственный в своем роде конкурс красоты от PR-агентства Irbis Media Group, в котором все финалистки получают титулы и роскошные короны. Ювелирным брендом конкурса, предоставившим роскошные, тяжелые короны стал Kamila Crowns.

В финале 2018 года принимали участие 10 красавиц со всей России, ближайшего зарубежья и стран СНГ. Главные титулы проекта, о которых мы расскажем чуть позже, были определены после прохождения участницами 4х этапов: дефиле, знакомство, конкурс талантов и эрудиция... Безусловно, самым ярким этапом из всех стал конкурс талантов, или по-другому, домашнее задание. Девушки долго готовились, репетировали и смогли-таки удивить жюри. Одни демонстрировали артистические способности (читали стихи, монологи, пели), другие – кулинарные. Не обошлось и сюрприза в виде картин, написанных финалистками специально для домашнего задания на «Мисс Федерация».

Каждая участница получила море комплементов и приятные подарки от партнеров конкурса.

Кто же они, новые титулованные особы «Мисс Федерация-2018»?

Главные титулы конкурса: Мисс Федерация и Гран-При Мисс Федерация получили красавицы: Яна Отман и Юлия Николенко. С удовольствием познакомим вас с ними немного ближе.

Яна Отман (Мисс Федерация) родилась в Санкт-Петербурге, переехала позже в Москву. По образованию журналист, замужем, любит детей и семью. Увлекается живописью, занимается благотворительностью. Благодаря последним двум увлечениям Яна показала, что красива не только внешне, но и внутренне, и этим покорила жюри.

«Я много занимаюсь благотворительностью, и этот титул поможет привлечь внимание к социальным проблемам, возможно, после этого конкурса, в скором времени мне удастся открыть свой благотворительный фонд» – поделилась девушка мыслями о будущем после проекта.

Юлия Николенко (Гран-При Мисс Федерация) из Мурманска, в настоящий момент – студентка в Российской Академии Управления при Президенте РФ. На конкурс, по ее словам, пришла исключительно за победой. Целеустремленная Юля много путешествует, увлекается йогой, иностранными языками и пением. Вокал Юлии, харизма и остроумие - был оценены по достоинству членами жюри.

«Моя мечта – открыть собственное дело, добиться финансовой независимости, заниматься благотворительностью» - рассказала Юлия.

Особый титул конкурса –Девушка Года – получила Ирина Писарева из Калуги. Ирина – образец современной успешной девушки: красива, ухожена, счастлива в браке, растит детей и занимается бизнесом в области генетических исследований.

Ведущими церемонии выступили Екатерина Кузьмина и Василий Пасечник.

Среди членов жюри: королева прошлого сезона «Гран-При Мисс Федерация-2017» – Елена Абросимова; доктор Игорь Куров, основатель и главный врач клиники Dr. Kurov Dental Clinic, а также соучредитель клиники пластической хирургии МедПлаз; Калашан Алексей и Мансур Кадиров, основатель международных сетей оптики ПенснЭ Оптик и Остров Очков и производитель медицинских оправ Andre Kivaleff и Микеле Чеппи.

О награждении

Каждая участница получила море комплементов и приятные подарки от партнеров конкурса

: зайцев ручной работы Piglette, наборы французской косметики Vivienne Sabo, витаминные комплексы для красоты и здоровья Balance Drink, полугодовые абонементы в фитнес-клуб Universe, оптику от ПенснЭ Оптик, билеты на бизнес-форум от бизнес-школы Синергия, сертификаты на процедуры от клиники пластической хирургии и косметологии Дивини, сертификат на разработку дизайна интерьеров от студии Didius Design, сертификаты на круиз от флотилии Radisson Royal Moscow, абонементы на занятия йогой от Patriki Club, мастер-классы по фотопозированию от модельного агентства Anna Belis Model Management, грант на занятия в студии актерского мастерства Артема Серова при Театре на Таганке, сертификаты от велнес-клуб NEBO, лифтинг-кремы для бюста Busten,сертификаты на ДНК-тест по программе «Фитнес-фигура» от генетической лаборатории GenLife, сертификаты на поход в банный комплекс от Steamrelax, развороты в журнале Megapolis Time.

Пять титулованных фавориток получили также особо почетные гранты: сотрудничество с модельным агентством Fenich Fashion Factory, услуги стилизации фотосессии от Дианы Скитовой, полугодовые абонементы в фитнес-клубе Universe.

А вот явная фаворитка публики в этому году - экзотичная Нигина Шарипова, получившая титул Прорыв Года

Огненно-рыжая красотка Наталья Назарова (титул Бизнес-Леди Года) получила особый грант от журнала АРТ КД на фотосессию и публикацию в следующем номере.

Не обошлось на конкурсе и без курьезных случаев - одна из девушек, Париза Жемалудинова, оказалась на несколько голов выше ростом учредителя конкурса Ивана Ибиса. Чтобы красиво водрузить заслуженную корону 2-ой Вице-Мисс Федерации, его пришлось приподнять.

Ирина Писарева, занявшая особый титул «Девушка года», получила специальный приз от Megapolis Time – индивидуальную фотосессию и обложку июньского номера.

Особый грант - сертификат на продвижение инфоповода от PR Walk - разделили между собой Яна Отман и Юлия Николенко.

Особая благодарность организаторы выражают визажисту Тамиле Керимовой за подготовку всех участниц к мероприятию.

Итоги III ежегодного конкурса красоты «Мисс Федерация»

Гран-При Мисс Федерация

Юлия Николаенко

Мисс Федерация

Яна Отман

Вице Мисс

Елена Дементьева

2-ая Вице мисс

Париза Жемалудинова

Бизнес-Леди Года

Наталья Назарова

Персона Года

Ася Йонова

Девушка Года

Ирина Писарева

Модель года

Аскерова Анна

Прорыв года

Шарофова Нигина

Открытие года

Анна Костенко

Екатерина Кузнецова

Фото: Алексей Мешков, raskachaem.ru