В Москве вручили «Золотое Веретено 2016»

20 февраля в российской столице вручили премию «Золотое веретено 2016». Церемония награждения лауреатов статуэтками состоялась в «Экспоцентре» в рамках «Российской недели текстильной и легкой промышленности» — масштабной выставки с участием ведущих представителей отрасли.

В этом году статуэтками «Золотое веретено» награждали уже в четырнадцатый раз, а их обладателями стали три десятка лауреатов. Самых достойных определял экспертный совет Национальной Академии Индустрии Моды. Прежде чем сделать свой выбор посредством прямого открытого голосования, члены жюри досконально изучали деятельность каждого претендента и его вклад в развитие отрасли.

В церемонии награждения принимали участие видные представители искусства и fashion-индустрии, среди которых знаменитый художник-модельер Вячеслав Зайцев, бессменный главный редактор Fashion Collection Марина Дэмченко, признанный общественный деятель Татьяна Михалкова, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин, дизайнеры Елизавета Романюк и Виктория Андреянова. Гостями премии были многие дизайнеры и модельеры, специалисты по истории моды и fashion-журналисты, а также представители властей и бизнеса.

В этом году впервые за время существования «Золотого веретена» одна компания завоевала победу одновременно в трех основных номинациях: «Портновская мануфактура «SHISHKIN» была удостоена призов в категориях «Творческая коллекция», «Корпоративная одежда» и «Рабочие профессии в индустрии моды». Первые две премии получил 28-летний основатель уральской мануфактуры, дизайнер Дмитрий Шишкин, третья досталась ведущему конструктору предприятия Сергею Буланову.

Особенное внимание в этом году обратила на себя номинация «Костюм в кино». Экспертное жюри единогласно наградило статуэткой художника по костюмам Надежду Васильеву за ее работу над фильмом «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Для этой картины, сникавшей скандальную славу еще до выхода на экраны, было создано более семи тысяч оригинальных костюмов и предметов гардероба, воссоздающих эпоху конца XIX века.

Специальной наградой на церемонии была отмечена дизайнер, художник и педагог Елена Ржевская — ей вручили премию за вклад в подготовку кадров отечественной модной индустрии.

Финальным аккордом церемонии вручения «Золотого веретена» стала патриотическая песня «Великолепная страна», исполненная на сцене вокальным проектом VIVA, в котором участвуют лучшие оперные солисты российских и европейских театров.

Эксперт моды Игорь Сюч