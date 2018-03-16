В Москве встретили сезон цветения сакуры

Второй день выставки коммерческой моды CPM – Collection Premiere Moscow прошел под знаком яркого периода Ханами – времени цветения сакуры в Японии. Именно этой теме было посвящено большое вечернее шоу, в которое вошли модные показы российских и зарубежных дизайнеров одежды.
Специально для этого бренд японской профессиональной косметики для ухода за волосами LebeL и японская корпорация TAKARA BELMONT при поддержке fashion компании Real Profit Group и журнала о светской жизни OK! пригласил друзей и партнеров для презентации эксклюзивной коллекции косметики Viege, на основе уникальной системы Fito Nano Bot, в концепции масштабного модного шоу.
Главный стилист проекта Константин Григорьев собрал более 60 модных образов стиле японского минимализма, соединив модели из весенних коллекций российских, немецких и японских дизайнерских марок под общей концепцией.
В роли ведущих выступили актриса Антонина Паперная и музыкант-исполнитель Игорь Нигматуллин. Среди брендов-участников шоу были Moyuru, Uniqlo, Strellson, Yanina Demi Couture, Vassa&Co, Parole by Victoria Andreyanova, FREE AGE, Yarmina, Mery Galichan, CSTN, Chipoodl, Poublenou shoes, Forever 21.
Корпорация TAKARA BELMONT представила в этот вечер новинки эксклюзивного оборудования для салонов красоты, медицинских центров, барбершопов и эксклюзивную мебели для бутиков и магазинов одежды.
Бьюти-показы шоу были созданы амбассадорами японской профессиональной косметики LebeL в России – Иваном Лукутовым, Ани Месропян и Еленой Псакиной в сотрудничестве со школой стиля и макияжа ICONFACE.
Почетными гостями мероприятия стали Дарья Мороз, Зара, Катя Добрякова, Вадим Верник, Екатерина Одинцова, Дарья Мельникова, Ольга Медынич, Анна Горшкова, Иван Чуйков.
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