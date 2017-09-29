В Москве выбрали "Мисс Федерация 2017"

В прошлую субботу в ТГ «Модный Сезон» в Москве состоялся финал международного конкурса красоты «Мисс Федерация 2017» от PR-агентства Irbis Media Group. Впервые за всю историю существования конкурсов красоты - все финалистки стали королевами, всем достались великолепные короны ювелира Алены Белитовой, праздничные ленты и различные номинации и призы от партнеров! Но, естественно, на любой конкурс приходишь с мыслями о победе. Несмотря на то, что жюри определяет номинации для всех, девушки приложили максимум усилий, чтобы доказать, что именно они достойны главной короны и ленты.

Шоу финала проходило в три этапа: знакомство и дефиле, домашнее задание и эрудиция. И, конечно, второй этап - самый зрелищный. Девушки долго готовили свои номера и действительно удивили всех. На сцене звучали стихи, красивые кавер-версии хитов, песни собственного сочинения. Конкурсантка под номером 2 Наталья Кешенкова продемонстрировала выдающиеся навыки восточных единоборств. Другая героиня – Александра Авраменко, - помня о победительнице прошлого сезона Наталии Горбачевой и ее блинах с икрой, угостила жюри приготовленными с любовью капкейками.

Многие девушки оказались с золотыми руками и продемонстрировали художественные грани таланта в виде собственных картин, а конкурсантка Анна Довгалюк презентовала расшитую бисером икону Казанской Божей Матери.

С божьей ли помощью или по счастливому везению на этапе эрудиции девушки доказали, что они не только красавицы, но и умницы. Лишь две небольшие заминки в ответах на вопросы жюри можно было списать на сильное волнение. А вы сразу вспомните полное имя певицы Мадонны? Все ответы были верными, и жюри было сделать выбор нелегко.

В жюри конкурса – представители шоу-бизнеса, группа Retroville, и звездный пластический хирург. Да, именно пластический хирург Максим Нестеренко имел решающий голос на конкурсе, ведь кто, как не он разбирается в истинной красоте!

Кульминацией церемонии финала стало награждение участниц. Девушки получили столько подарков, что невозможно было унести в руках. Одним из самых дорогих призов в этом году стало роскошное кольцо с брильянтами в форме короны, изготовленное специально для победительницы Мисс Федерация ювелирной мастерской Ivanovsky. Таким образом, победительница конкурса получила сразу две короны.

Не обошлось без драмы и слез. Дело в том, что накануне финала одну из финалисток, красавицу Елену, бросил молодой человек, с которым она готовила свой номер. И, конечно, с разбитым сердцем ей собраться было крайне сложно, она даже хотела отказаться от участия, но в итоге собралась, и назло ему заняла одно из призовых мест. И, кстати, позже, узнав об этой "маленькой смерти" от ведущих, в самый кульминационный момент перед награждением ее ждал сюрприз. Новый поклонник преподнес ей огромный букет из роз, который хрупкой девушке невозможно было поднять.

И призовые места заняли: Анна Довгалюк (Санкт-Петербург) - Мисс Федерация 2017, Елена Абросимова (Минск) - Гран-При Мисс Федерация, Алиса Котельникова (Москва) - Вице-Мисс Федерация, Софья Соболева (Санкт-Петербург) - 2-я Вице-Мисс Федерация, 3-я Вице-Мисс Федерация Елена Бурчак (г.Клинцы Брянской области).

Как мы помним, конкурс отличается тем, что все девушки получают номинации. Среди других номинаций: Мисс Fashion – Светлана Дэнс, Мисс Luxury – Юлия Садовская, Мисс Федерация Прорыв Года – Наталья Роз, Мисс Федерация Очарование – Наталья Кешенкова, Мисс Федерация Модель года – Ирина Сильченкова, Мисс Федерация Девушка Года – Александра Авраменко,

Ведущие Иван Ирбис и Екатерина Кузьмина создали атмосферу праздника, шоу и незабываемого вечера для всех участниц. Следует отметь и особое тепло от зрителей, поддерживающих девушек. Можно смело сказать, что праздник удался, и его хочется увидеть вновь в следующем году на Мисс Федерация 2018.

Официальные партнеры конкурса: Мед-суфле Peroni, фены бренда Starwind, нано-подарки для обуви Hydrop, кокосовое масло Naariyal, магазины оптики Остров Очков, студия доставки букетов Vengo Flowers, стилист-визажист Ирина Райд, салона красоты Чикаго, центр эстетической медицины Icon Lab, студия маникюра Hollywood Nail Studio, Велнесс-клуб Nebo, модельное агентство Анны Белис, короны ручной работы Алёны Белитовой, и ювелирный бренд Ivanovsky, журнал Ballare.

Генеральный инфопартнер: глянцевый журнал Megapolis Time.

Екатерина Кузнецова

Фото: Noelia Bayr, Максим Попов, Елена Логинова