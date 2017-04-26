В Москве выбрали победительницу конкурса «РОССИЙСКАЯ КРАСАВИЦА 2017»

Фото: Екатерина Куракова

Марина Федулова



Победительницей конкурса «РОССИЙСКАЯ КРАСАВИЦА 2017» стала 17-летняя Анна Гришко из Уссурийска. Девушка получила заветную корону ручной работы с полудрагоценными камнями и возможность представлять Россию на конкурсе «Мисс СНГ».

В столичном KORSTON CLUB HOTEL состоялось одно из самых масштабных Событий весны - финал Всероссийского конкурса красоты «РОССИЙСКАЯ КРАСАВИЦА 2017». Десятки самых красивых девушек со всей России съехались в Москву, чтобы побороться за звание лучшей.

«РОССИЙСКАЯ КРАСАВИЦА» - всероссийский конкурс красоты, нацеленный на продвижение молодых, красивых и талантливых девушек в мир моды и шоу-бизнеса. Каждый год в самых крупных городах России проходят отборочные туры, и только после победы на них, красавицы получают возможность участвовать в финале конкурса в столице.

Вот и в этом году, двадцать победительниц региональных конкурсов «РОССИЙСКАЯ КРАСАВИЦА» встретились в Москве. Для девушек был организован теплый прием с экскурсией по знаковым местам столицы, вечер знакомств в ресторане «Московская Кухмистерская», мастер классами по актерскому мастерству, стилю (Kalaus Beaty Club), уходом за волосами (Brit Hair Group), концертами звезд (группа «Винтаж»), и даже игрой в «Мафию».

Довольные и отдохнувшие участницы были готовы к финалу и на главной сцене события, после того, как финал конкурса «РОССИЙСКАЯ КРАСАВИЦА» был открыт специальным гимном о красоте в исполнении Олега Сидорова, продемонстрировали свои таланты в следующих конкурсах:

- конкурс коктейльных платьев, предоставленных дизайнером Анастасией Мишиной («Stasia&Stasia» весна-лето 2017).

- конкурс купальников от бренда ALDI DESIGN (весна-лето 2017).

- конкурс «Glam Rock» (дизайнерская коллекция весна-лето 2017 от Геннадия Горбачева)

- конкурс национальных костюмов.

Суммируя многочасовую конкурсную программу, компетентное жюри, в состав которого вошли: Франческа ЧАОППИ (GUAM), Виктория Пьер-Мари (российская королева блюза), Алена Орлова (экстрасенс), Есай Симикян (стилист), Борис Кючуков (винодельня VILLA VINIFERY), Юлия Пятина (актриса), Евгений Герасимов (депутат Московской Городской Думы), Висенте Касейро (GEOHermitageGroup), Татьяна Скаковская («BLOGGMAGAZINE»), Сергей Писаренко (актер), Михаил Багдасаров (актер), Валерий Логачев (фешн фотограф), Игорь Салмин (Podium Life), Анна Калашникова (актриса), определило финалисток.

Победительницей «Российская красавица 2017» стала Анна Гришко из Уссурийска. Девушка получила заветную корону ручной работы с полудрагоценными камнями от дизайнера Анны Оганесян и возможность представлять Россию на конкурсе «Мисс СНГ». Также ей вручили туристическую путевку от компании «Nairi Travel», ювелирное изделие от «Regina Jewerly», предоставили возможность появиться на обложке и дать интервью в нескольких топовых глянцевых изданиях, подарки от дизайнеров Нины Торшиной, Елены Ключевской, Геннадия Горбачева, подарки от компании «Silkway», «Mirato Asia», «GUAM», T.О «Монолит», ALDI DESIGN.

Первой вице - Российская красавица 2017 была выбрана 16-летняя Элина Король из Рязани.

Второй вице - Российская красавица 2017 признана 21-летняя Татьяна Колоколова из Курска.

Третьей вице - Российская красавица 2017 стала 23-летняя Светлана Дзембак из Сургута

Четвертая вице - Российская красавица 2017 стала 17-летняя Полина Воеватова из города Саки.

Гостей События порадовали своим выступлением: Виктория Пьер Мари, Лоя, школа народного искусства «ФолкДети», Олег Сидоров, Майкл Блейз, Екатерина Ковская, Букатара, LILIT, Верико Тухашвили, Юрий Граф, Сергей Савин, Наталья Соловей, Алиса Данелия.

Ведущими конкурса стали: Катя Гусева (телеведущая FashionTV, MegapolisFM), Павел Дикан (шоумен, телеведущий канала Мир, MegapolisFM)

Так же среди медийных гостей были замечены: Гульнара Нежинская, Данил Шункаров, Кирилл Мугайских, Саша Project , Катя Жужа, Анастасия Рафаловская, Алена Литвинова, Полина Борунова, Рафибеков Эдгар, Пономарев Андрей, Дмитрий Торин, Таша Ункель, Игорь Денисов.

Организаторы конкурса: “ALEXGROUP” (Александр Абдулимов), Ольга Шумилова, Маргарита Гусева, Алена Захарчук.

Генеральный партнер События: KORSTON CLUB HOTEL

Официальный бьюти партнер: команда «GreeMsTyle» - cоздали неповторимые укладки и макияж для участниц конкурса.

Официальный перевозчик конкурса: компания «Спринт авто».

Партнеры События: «Coral Travel», ресторан «Московская Кухмистерская», «GEOHermitageGroup» (Висенте Касейро), молочные продукты «АТОН», салон цветов «Кливия shop», вода «Буржуа, Байкал», «Brit Hair Croup», стоматологический центр «Dr.Laura», имидж – студия «KraSota», «МедЭстет», ‘’OТТИМО’’, ‘’Имидж Все’’, «Мелавея», «G-Derm», «Orchid Nails», «VILLA VINIFERY», «Kiki&Juliaproduction», «BSproductiongroup», «PodiumLife», Raskachaem.ru, журнал «Модный дворец», журнал «BLOGGMAGAZINE», журнал «BALLARE», life-instyle.com, «HIAMATRIX», Ledidesign.ru, IgraShow, SpetsForma.

www.rossiyskayakrasavica.ru