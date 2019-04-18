В Москве выбрали самую миниатюрную красавицу на конкурсе для девушек невысокого роста «Miss International Mini 2019».

Впервые международный этап конкурса прошел на территории России в Москве, под руководством продюсерского центра «Gold Production», а именно Анны Гольдес и Ярослава Орлянского. Организаторы позволили миниатюрным девушкам со всей планеты почувствовать себя принцессами на профессиональной сцене.

В коллегию звездного жюри вошли: Алена Орлова, Дмитрий Яшанькин, Жан Милимеров, Виталий Абдулов, Роман Архипов, Антон Зацепин, Елена Миськова, Виктор Логинов, Саша Project, Роман Архипов, Карл Тавберидзэ , председателем стал Никас Сафронов.

Миниатюрные красавицы со всего Мира сошлись в модном поединке за главные титулы конкурса Miss International Mini.

Абсолютным победителем стала Мария Рыбинцева. Жюри присудило ей 1 место на пьедестале Россия, а зрители отправили 7459 смс-голосов и Мария получила титул Гран-При Miss International Mini 2019.

Следующие титулы получили:

WINNER ASIA - Ванесса Дехканбоева

WINNER EUROPE - Ксения Клевцова

WINNER RUSSIA - Мария Рыбинцева

WINNER INTERNATIONAL - Пэни Ханго

1st runner-up Asia - Айпери Романова

1st runner-up Europe - Анастасия Новак

1st runner-up Russia - Екатерина Москвилина

1st runner-up International - Мария Самаркина

2nd runner-up Asia - Надежда Андреева

2nd runner-up Europe - Мария Мисник

2nd runner-up Russia - Анастасия Тимонова

2nd runner-up International - Анастасия Климкова ⠀

Специальные номинации получили: Мисс Фотомодель - Наталья Павлова, Мисс Совершенство - Дарья Колпакова, Мисс Элегантность - Татьяна Соломатина, Мисс Стиль - Алина Губерт, Мисс Дефиле - Маргарита Терешихина, Мисс Superstar- Екатерина Левинская, Мисс Идеал - Марина Деревщикова, Мисс Бикини - Анастасия Чекалина, Мисс Королева вечера - Виктория Шебалова, Мисс Очарование - Шекина Мбумба, Мисс Грация - Мосиель Марель, Мисс Fashion - Валерия Бодрова.