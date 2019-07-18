В Москве закрылся флагман Christian Louboutin

Флагманский бутик парижской марки на Большой Дмитровке прекратил работу в начале месяца.

Открытый в 2016 году флагманский бутик Christian Louboutin теперь закрыт. О причинах закрытия представители компании не сообщают, однако известно, что в настоящее время менеджмент бренда находится в поисках новой локации. Пока что неизвестно, какие площадки для перезапуска магазина рассматриваются и сколько времени займет процесс принятия решения.