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Артем Кузелев

В Москве закрылся флагман Christian Louboutin

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  • 18 Июля 201909:49
Сюжеты: Christian Louboutin

Флагманский бутик парижской марки на Большой Дмитровке прекратил работу в начале месяца.

Открытый в 2016 году флагманский бутик Christian Louboutin теперь закрыт. О причинах закрытия представители компании не сообщают, однако известно, что в настоящее время менеджмент бренда находится в поисках новой локации. Пока что неизвестно, какие площадки для перезапуска магазина рассматриваются и сколько времени займет процесс принятия решения.

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