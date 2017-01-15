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Артем Кузелев

В музее «Эрарта» откроется выставка Джана Паоло Бербьери

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  • 15 Января 201705:57

Петербургский музей анонсировал экспозицию работ легендарного фэшн-фотографа.

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  • Некоторые из работ Джана Паоло Бербьери

Как следует из релиза музея, в сентябре 2017 здесь можно будет увидеть фотографии культового итальянского фотографа Джан Паоло Барбьери. Уже более сорока лет это имя ассоциируется с самыми известными домами моды: Yves Saint Laurent, Valentino, Armani, Versace, Gianfranco Ferre, Vivienne Westwood и другими. Для этих брендов мастер снимал яркие и неординарные рекламные кампании.

Кроме того, Барбьери известен как автор обложки первого номера итальянского Vogue и один из лучших портретистов в истории мировой фотографии. Для него позировали такие звезды первой величины, как Одри Хепберн, Софи Лорен, Моника Белуччи и многие другие. Работы Джана Паоло Барбьери уже давно стали классикой и вошли во все учебники по фотоискусству.

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