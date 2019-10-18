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Kатерина Кунина

В Музее кино на ВДНХ состоялось мультижанровое представление в честь Международного дня кофе

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  • 18 Октября 201920:42

В Музее кино на территории парке ВДНХ состоялось закрытое мультижанровое представление в честь Международного дня кофе. В этом году девиз события - «В кино через поэзию».

Вечер открыл интерактивный перформанс «Кофейня венских гениев». Подготовившие его актеры Мастерской Брусникина, Центра им. Вс. Мейерхольда и Театра.doc дали возможность каждому гостю встретиться за чашкой кофе со знаменитыми завсегдатаями венских кафе – обсудить поэзию с Рильке, взять урок рисунка у Шиле или поговорить о тайнах подсознания с Фрейдом.

В мультиформатном проекте «В кино с Яндлем» куратора Марии Пацюк, видеоартиста Виктора Кудряшова и актрисы Ясмины Омерович была сделана авангардная попытка объединить кино и поэзию. 

Кульминацией вечера стал показ фильма Chasing Poems с участием британского певца и композитора Тома Оделла, снятого специального для амбассадора венской кофейной культуры бренда Julius Meinl.

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