В Музее кино на ВДНХ состоялось мультижанровое представление в честь Международного дня кофе

В Музее кино на территории парке ВДНХ состоялось закрытое мультижанровое представление в честь Международного дня кофе. В этом году девиз события - «В кино через поэзию».

Вечер открыл интерактивный перформанс «Кофейня венских гениев». Подготовившие его актеры Мастерской Брусникина, Центра им. Вс. Мейерхольда и Театра.doc дали возможность каждому гостю встретиться за чашкой кофе со знаменитыми завсегдатаями венских кафе – обсудить поэзию с Рильке, взять урок рисунка у Шиле или поговорить о тайнах подсознания с Фрейдом.

В мультиформатном проекте «В кино с Яндлем» куратора Марии Пацюк, видеоартиста Виктора Кудряшова и актрисы Ясмины Омерович была сделана авангардная попытка объединить кино и поэзию.

Кульминацией вечера стал показ фильма Chasing Poems с участием британского певца и композитора Тома Оделла, снятого специального для амбассадора венской кофейной культуры бренда Julius Meinl.