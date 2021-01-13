В Музее моды пройдет цикл лекций историка моды Руслана Мигранова

Московский музей анонсировал цикл лекций «А знаете ли вы? История моды с Русланом Миграновым». Автор проекта – куратор музея и историк моды Руслан Мигранов расскажет об истории костюма и модных тенденция разных эпох. Кроме того, в рамках лекций зрителям впервые будет представлена коллекция Музея моды.

Сообщается, что лекции выходят по субботам в 18.00 по московскому времени на Youtube-канале музея. В январе проект расскажет о моде второй половины XIX – начала ХХ века.

Лекция, которая пройдет в ближайшую субботу, 16 января, будет посвящена веерам эпохи неорококо. На 23 января запланирована лекция «Мода модерна». А вот 30 января лекция «Мужская мода на рубеже веков» расскажет о мужском костюме и моде начала ХХ века.