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Артем Кузелев

В Музее моды пройдет цикл лекций историка моды Руслана Мигранова

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  • 13 Января 202111:11

Московский музей анонсировал цикл лекций «А знаете ли вы? История моды с Русланом Миграновым». Автор проекта – куратор музея и историк моды Руслан Мигранов расскажет об истории костюма и модных тенденция разных эпох. Кроме того, в рамках лекций зрителям впервые будет представлена коллекция Музея моды.

Сообщается, что лекции выходят по субботам в 18.00 по московскому времени на Youtube-канале музея. В январе проект расскажет о моде второй половины XIX – начала ХХ века.

Лекция, которая пройдет в ближайшую субботу, 16 января, будет посвящена веерам эпохи неорококо. На 23 января запланирована лекция «Мода модерна». А вот 30 января лекция «Мужская мода на рубеже веков» расскажет о мужском костюме и моде начала ХХ века.

 
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