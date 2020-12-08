В Музее моды рассказали о декабрьских онлайн-лекциях

Московский Музей моды продолжает цикл онлайн-лекций, посвященных модной индустрии. Лекции проходят на официальном Youtube-канале музея по субботам в 18.00.

Ближайшая лекция пройдет 12 декабря 2020 года и будет посвящена французскому дизайнеру Марин Серр. В 2017 году она стала обладательницей премии LVMH Prize, а также создала костюм Бейонсе для клипа на песню Already.

Следующая лекция, которая состоится 19 декабря 2020 года, будет посвящена теме фетиша в моде. Ее главным героем станет французский дизайнер Тьери Мюглер, эксплуатирующий в своем творчестве тему секса.

Завершится год 26 декабря лекцией о топ-моделях, работавших с итальянским дизайнером Джанни Версаче. Слушатели узнают о таких иконах индустрии, как Карла Бруни, Хелена Кристенсен, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд и Клаудия Шиффер.