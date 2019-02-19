В музее Salvatore Ferragamo покажут экомоду

В середине апреля во Флоренции откроется выставка, посвященная устойчивому развитию в модной индустрии.

В залах музея Salvatore Ferragamo во Флоренции 12 апреля откроется новый проект, посвященный экомоде. Выставка, получившая название Sustainable Thinking, расскажет об интересе основателя итальянской марки Сальваторе Феррагамо к экологии. Гости экспозиции смогут узнать об экспериментах дизайнера с экологичными материалами. Попасть на выставку можно будет в течение года, за это время музей также организует серию тематических мастер-классов и семинаров.