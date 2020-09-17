В Нью-Йорке назвали имена победителей ежегодной премии CFDA Awards

В этом году церемония Совета модных дизайнеров Америки прошла позже и в онлайн-формате.

Победителем CFDA Awards в номинации «Американский дизайнер женской одежды» названа Габриэла Херст. Приз «Лучший американский дизайнер мужской одежды» достался Керби Жан-Раймонд, марка Pyer Moss. Званием лучшего американского дизайнера аксессуаров жюри наградило Тельфара Клеменса. В номинации «Лучший молодой американский дизайнер» победу одержал Кристофер Джон Роджерс. Звание лучшего международного дизайнера женской одежды присуждено Пьерпаоло Пиччоли, Valentino. Ким Джонс забрал награду в номинации «Лучший международный дизайнер женской одежды».