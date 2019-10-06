В Нью-Йорке открылась ретроспектива Анны Суи

В нью-йоркском Музее искусства и дизайна проходит выставка, посвященная творчеству дизайнера Анны Суи.

Экспозицию составили сто образов, в которых Анна Суи рассказывает о 12 архетипах. По признанию дизайнера, именно ими она вдохновляется, когда – вот уже 40 лет и 84 коллекции! – работает над своими нарядами. Нью-Йоркская экспозиция является адаптацией выставки, которая два года назад экспонировалась в Музее моды и текстиля в Лондоне. Посетить американский проект можно до 20 февраля 2020 года.