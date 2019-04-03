В Нью-Йорке запретят продажу меха

Вслед за примером Лос-Анджелеса и Сан-Франциско от продажи изделий из меха могут отказаться в Большом яблоке.
Правительство города Нью-Йорка рассматривает законопроект, запрещающий реализацию меха и меховых изделий на всей территории города. Отмечается, что закон нашел поддержку многих чиновников, и в случае его принятия ретейлеры не смогут продавать продукцию из натурального меха или содержащую его элементы. Предполагается, что на нарушителей будут накладываться штрафные санкции размером от 500 до 1500 долларов.
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