В начале 2021 года сегмент электронной торговли в России увеличился на 44 процента

Эксперты Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) подвели итоги работы сектора в январе-феврале 2021 года.

Согласно опубликованным материалам, сегмент электронной торговли в отчетный период вырос на 44% в годовом исчислении. Объем e-commerce на рынке составил 431,3 млрд рублей. При этом аналитики ассоциации отмечают, что в 2020 году рост сегмента составил 59%.

В пресс-релизе АКИТ также говорится: «Развитие внутренней электронной торговли на российском рынке в 2020-2021 годах спровоцировало спрос на рабочую силу: за последний год было создано более 100 тыс. новых рабочих мест». Кроме того, поясняют эксперты, в данный момент в ЕАЭС рассматривается вопрос о выравнивании условий внешней и взаимной электронной торговли путем изменения порогов беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов. Предлагается сообщать информацию о таможенных платежах и налогах на этапе оформления покупки, обеспечить возможность внесения средств одновременно с оплатой товара.