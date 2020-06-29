В Nike зафиксировали сильное падение продаж

Подводя итоги первого квартала 2020 года, в компании отметили большие финансовые потери и снижение продаж.

Выручка Nike в отчетный период сократилась на 38% до чуть более 6,3 млрд долларов. В компании отмечают, что в последний раз такие показатели у марки были в 2013 году. Причем падения не удалось избежать даже за счет активного развития каналов e-commerce, продажи которого выросли на 80%. Однако в Nike настроены оптимистично, отмечая, что в данные момент открылись уже порядка 90% магазинов.