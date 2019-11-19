В новом кампейне Miu Miu снялась дочь Кейт Мосс

Лила Грейс Мосс стала главной героиней рекламной кампании марки.

Итальянский бренд опубликовал первые кадры из своего нового кампейна. На этот раз главная роль с съемках MiuMiu досталась 17-летней Лиле Грейс Мосс. За внешний вид дочери британской супермодели отвечала Кэти Гранд, а вот по ту сторону объектива был Юрген Теллер. Рекламирует юная Мосс одежду из круизной коллекции будущего года.