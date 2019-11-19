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Артем Кузелев

В новом кампейне Miu Miu снялась дочь Кейт Мосс

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  • 19 Ноября 201919:47
Сюжеты: Miu Miu, Kate Moss

Лила Грейс Мосс стала главной героиней рекламной кампании марки.

Итальянский бренд опубликовал первые кадры из своего нового кампейна. На этот раз главная роль с съемках MiuMiu досталась 17-летней Лиле Грейс Мосс. За внешний вид дочери британской супермодели отвечала Кэти Гранд, а вот по ту сторону объектива был Юрген Теллер. Рекламирует юная Мосс одежду из круизной коллекции будущего года.

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