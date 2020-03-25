United Colors of Benetton предлагает вспомнить учебную программу даже тем, кто давно оставил школьную скамью. Судите сами: лаконичный крой, безупречная посадка в сочетании с выразительным декором! Крупная контрастная клетка украшает брючные костюмы, принт туаль де жуи - платья с поясом и лонгсливы. Цветовая палитра, от зефирно-розового до мятно-зеленого, призвана подчеркивать первый весенний загар. Приглушенные бежевый и темно-синий оттенены кипельно-белым.

Тонкая шерсть и струящийся крепдешин образуют идеальные комплекты со свитшотами и брюками-палаццо в духе casual street-style.

Отложные воротнички, нагрудные карманы, однобортные пиджаки отсылают к стилю преппи, с его сдержанной элегантностью, мини-юбки завершают сходство, балансируя на грани скромности и дерзости.

Мужская линия приглашает создать собственный, удобный и лаконичный стиль, а не отвечать стремительно меняющимся трендам. В ней представлены брюки со стрелками, лонгсливы из хлопчатобумажной пряжи приглушенных тонов, льняные костюмы и рубашки всех оттенков. Они отличаются идеальной посадкой и составляют идеальный набор для бесконечных модных миксов. Другими словами, стиль Benetton – для тех, кто всегда готов сдать модный экзамен на отлично!