В октябре Palais Galliera представит выставку, посвященную Коко Шанель

Парижский музей моды Palais Galliera анонсировал ретроспективную выставку Gabrielle Chanel. Manifeste de mode – «Габриэль Шанель. Модный манифест».

Первой выставкой в реконструированном Palais Galliera станет проект, посвященный основательнице парижского дома Chanel. Экспозицию составят более 350 предметов, относящихся к 1910-1970-м годам. Здесь можно будет увидеть вещи из архивов самого Palais Galliera, лондонского Музея Виктории и Альберта и Музея де Янга в Сан-Франциско. Выставка, которая откроется 1 октября и проработает до середины марта 2021 года, будет разделена на две тематические части: эволюция дизайнера и культовые вещи, созданные Шанель.