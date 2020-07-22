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Артем Кузелев

В октябре Palais Galliera представит выставку, посвященную Коко Шанель

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  • 22 Июля 202015:23
Сюжеты: Chanel

Парижский музей моды Palais Galliera анонсировал ретроспективную выставку Gabrielle Chanel. Manifeste de mode – «Габриэль Шанель. Модный манифест».

Первой выставкой в реконструированном Palais Galliera станет проект, посвященный основательнице парижского дома Chanel. Экспозицию составят более 350 предметов, относящихся к 1910-1970-м годам. Здесь можно будет увидеть вещи из архивов самого Palais Galliera, лондонского Музея Виктории и Альберта и Музея де Янга в Сан-Франциско. Выставка, которая откроется 1 октября и проработает до середины марта 2021 года, будет разделена на две тематические части: эволюция дизайнера и культовые вещи, созданные Шанель.

 
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