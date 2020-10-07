В октябре выйдет совместная коллекция H&M и The Vampire’s Wife

В шведском ретейлере рассказали об очередной коллаборации. На этот раз коллекцию для марки разработает британка Сьюзи Кейв.

Дизайнер и модель, а также жена музыканта Ника Кейва, создаст для H&M коллекцию в своем фирменном – готическом и романтическом – стиле. В капсулу от Сьюзи Кейв войдут наряды из бархата и кружева, а также несколько украшений. Анонсируя коллекцию, дизайнер отметила: «Для меня было большой честью стать дизайнером и креативным директором коллаборации. H&M приложили невероятные усилия, чтобы оживить темный и чувственный мир The Vampire’s Wife. Надеюсь, эта коллекция доставит столько же радости тем, кто ее носит, сколько и мне, когда я ее создавала». Старт продаж капсулы запланирован на 22 октября 2020 года.