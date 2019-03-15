В "Особом месте" прошла презентация коллекции Olga Grinyuk by Evgenia Alfer

6 марта в ресторане "Особое место" на Патриарших прудах прошла презентация капсулой коллекции Olga Grinyuk by Evgenia Alfer, над которой работала главный редактор MODA.RU Евгения Алфер. В весенней капсуле были представлены платья, комбинезоны, брючный костюм. Коллекция поступит в продажу уже в апреле.

"Я с радостью приняла предложение о коллаборации, - рассказывает Евгения Алфер. - Для меня это первый подобный опыт, было легко и весело. Я постаралась привнести что-то новое, но не отступая от так называемого днк бренда. Мне нравятся силуэты подчеркивающие фигуру, пастельные цвета. Мы приступили к работе в начале декабря, и теперь я вижу, что четко уловила летние тренды. Испытываешь прекрасное чувство, когда видишь свои воплощенные идеи".

Дизайнер Ольга Гренюк известна как создательница авторского бренда "Olga Grinyuk" широко представленного во всех крупных магазинах и торговых центрах по всей России и за рубежом. Основное направление ее работы — «Модный дизайн», создание именной одежды, подходящей по цене и качеству для современных, активных и стильных девушек. В Москве бренд представлен в ТЦ Капитолий.

Компания выпускает 8-10 коллекций в год ,по 60 моделей в каждой коллекции. Секрет успеха Ольги в блестящей самоорганизованности, ответственном подходе к работе и неимоверном трудолюбии, а еще в безумной увлеченности любимым делом, которому отдает всю себя без остатка. Что, безусловно, свойственно профессионалу.

г.Москва Севастопольский просп., 11Е

(ТЦ Капитолий Севастопольский) 2 этаж

@olgagrinyuk_shop