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Артем Кузелев

В отношении дома Gucci проходит проверка

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  • 30 Января 201920:28
Сюжеты: Gucci

Итальянскую марку подозревают в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиарда евро.

В начале декабря прошлого года в офисах компании прошли обыски, инициированные правоохранительными органами Италии. Руководство дома Gucci подозревают в неуплате налогов в течение нескольких лет. По данным итальянских налоговых структур, на данный момент долг бренда перед государством составляет почти 1,4 миллиарда евро. В данный момент в отношении Gucci проводится расследование.

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