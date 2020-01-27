В Париж переезжает выставка, посвященная Тьерри Мюглеру

Экспозиция, которая ранее с успехом проводилась в Музее изящных искусств Монреаля, приедет в столицу Франции.

Выставочный проект Thierry Mugler: Couturissimo, успевший отлично зарекомендовать себя в Канаде, переезжает в Париж. Экспозиция, посвященная творчеству Тьерри Мюглера, разместится в Музее декоративного искусства и откроется 22 октября 2020-го. Посетители увидят 150 предметов одежды и аксессуары, созданные знаменитым дизайнером с 1997 по 2014 год. Многие из них выставляются впервые.