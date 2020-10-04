В Париже открылась ретроспектива Gabrielle Chanel Fashion Manifesto

Выставка посвящена тому, как в XX веке Шанель освободила женщин от корсетов, нижних юбок и других пережитков прошлого.

В парижском музее Пале Гальера открылась выставка Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto. Проект посвящен вкладу Коко Шанель в становление современной моды и эмансипацию женского костюма. Куратор проекта Мирен Арзаллюз отмечает: «Шанель стала женщиной-денди, а затем, вместо того, чтобы заимствовать одежду из мужского гардероба, начала создавать собственную».

Экспозиция получилась очень современной. Например, в пространстве музея представлена абсолютно белая комната, в центре которой находится флакон духов Chanel No5 и звучит отрывок из интервью Мэрилин Монро со знаменитой фразой: «Единственное, в чем я ложусь спать, это капелька Chanel No5». Кроме того, на выставке представлено 50 знаковых костюмов Chanel, созданных в разные периоды, и 96 архивных образов и 120 ювелирных изделий: от бижутерии до драгоценностей.