Вход
ADV



Интересно
Chanel (491)
Все сюжеты
Артем Кузелев

В Париже открылась ретроспектива Gabrielle Chanel Fashion Manifesto

  • 90
  • 0
  • 04 Октября 202013:31
Сюжеты: Chanel

Выставка посвящена тому, как в XX веке Шанель освободила женщин от корсетов, нижних юбок и других пережитков прошлого.

В парижском музее Пале Гальера открылась выставка Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto. Проект посвящен вкладу Коко Шанель в становление современной моды и эмансипацию женского костюма. Куратор проекта Мирен Арзаллюз отмечает: «Шанель стала женщиной-денди, а затем, вместо того, чтобы заимствовать одежду из мужского гардероба, начала создавать собственную».

Экспозиция получилась очень современной. Например, в пространстве музея представлена абсолютно белая комната, в центре которой находится флакон духов Chanel No5 и звучит отрывок из интервью Мэрилин Монро со знаменитой фразой: «Единственное, в чем я ложусь спать, это капелька Chanel No5». Кроме того, на выставке представлено 50 знаковых костюмов Chanel, созданных в разные периоды, и 96 архивных образов и 120 ювелирных изделий: от бижутерии до драгоценностей.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru