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Артем Кузелев

В Париже открылась штаб-квартира Calvin Klein

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  • 10 Марта 201818:09
Сюжеты: Calvin Klein

Американская марка открыла в Седьмом округе Парижа новый офис премиальной линейки 205W39NYC.

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  • Интерьер штаб-квартиры Calvin Klein

Во французской столице начала работу штаб-квартира марки Calvin Klein. Офис будет использоваться исключительно для презентаций новых коллекций премиальной линии 205W39NYC. Интерьер пространства площадью 1400 квадратных метров разработал современный американский художник и приятель Рафа Симонса Стерлинг Руби. Дизайнер и художник уже неоднократно сотрудничали в рамках работы над новыми коллекциями марки Raf Simons, а также при оформлении флагманского магазина Calvin Klein в Нью-Йорке.

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