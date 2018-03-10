В Париже открылась штаб-квартира Calvin Klein

Американская марка открыла в Седьмом округе Парижа новый офис премиальной линейки 205W39NYC.

1 / 2 Интерьер штаб-квартиры Calvin Klein



Во французской столице начала работу штаб-квартира марки Calvin Klein. Офис будет использоваться исключительно для презентаций новых коллекций премиальной линии 205W39NYC. Интерьер пространства площадью 1400 квадратных метров разработал современный американский художник и приятель Рафа Симонса Стерлинг Руби. Дизайнер и художник уже неоднократно сотрудничали в рамках работы над новыми коллекциями марки Raf Simons, а также при оформлении флагманского магазина Calvin Klein в Нью-Йорке.