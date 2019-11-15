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Артем Кузелев

В Париже открылся еще один универмаг Galeries Lafayette

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  • 15 Ноября 201914:51

Новый торговый центр расположен поблизости от туристского центра города и Эйфелевой башни.

Компания Galeries Lafayette открыла еще один универмаг в столице Франции. Магазин расположился в помещении Beaugrenelle поблизости от Эйфелевой башни и получил соответствующее название – Galeries Lafayette Beaugrenelle. Правда, на этот раз аппетиты владельцев стали заметно меньше, новый мультибренд занимает около 86 000 квадратных футов. Оливье Брон, являющийся международным исполнительным директором торговой сети, отметил: «Мы перешли на гораздо меньшие форматы магазинов, чем раньше, с более точным отбором». Вероятно, именно такая политика позволяет компании оставаться успешной, в то время когда другие похожие сети закрываются.

 

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