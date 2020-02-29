В Париже отменили вечеринку премии LVMH Prize

Официальная причина не называется, но, по слухам, она связана с эпидемией коронавируса.

Во французском люксовом холдинге LVMH сообщили об отмене коктейльной вечеринки в честь полуфиналистов конкурса молодых дизайнеров LVMH Prize. Причину, повлиявшую на решение, в компании не назвали. Однако на сайте WWD появилась неподтвержденная информация о том, что отмена связана с эпидемией коронавируса. Журналисты издания обратили внимание на то, что заявление было сделано 26 февраля, в день, когда во Франции был зарегистрирован первый случай заражения.