В Париже покажут скульптуры Мартина Маржелы

Мартин Маржела дебютирует в качестве скульптора и художника. Весной во французской столице откроется выставка, которая представит арт-проекты дизайнера. Выставка разместится в ​​Lafayette Anticipations, художественном фонде, который поддерживает группа Galeries Lafayette.

Дизайнер-затворник, ушедший из моды в 2009 году, в последние годы был участником нескольких выставок и героем документального фильма 2019 года «Мартин Маржела: своими словами». Никогда раньше он не показывал свое искусство большой публике. Выставка «Мартин Марджела», которая продлится с 15 апреля по 25 июля 2021 года, включит ранее не показанные скульптуры, фотографии и инсталляции. Мартин Маржела также создала сценографию экспозиции.

«Эта выставка отражает идею о том, что Мартин Маржела всегда был художником, чьи работы с тех пор разыгрываются в мире искусства и за его пределами, – говорится в заявлении фонда. – Мартин Маржела всегда заставлял нас смотреть на вещи свежим взглядом. Идя против течения, он культивирует одержимость скромными людьми, брошенными предметами и забытыми местами и событиями, наделяя их новым достоинством… Выставка, представленная в Lafayette Anticipations, задуманная как законченное произведение искусства, продолжает одержимость Мартина Маржелы трансформацией… Она была вдохновлена вечными темами в его работах, такими как течение времени, исчезновение, случай, тайна, аура».