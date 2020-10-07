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Артем Кузелев

В Париже скончался дизайнер Кензо Такада

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  • 07 Октября 202014:18
Сюжеты: Kenzo

Смерть основателя дома Kenzo стала самым печальным событием во время французской Недели моды.

Два дня назад мировые СМИ сообщили о смерти Кензо Такада. Дизайнер ушел из жизни на 82-м году жизни в Американском госпитале во французской столице. Причиной смерти стал коронавирус. Комментируя печальную новость в своем «Твиттере», мэр Парижа Энн Идальго отметила: «Модельер невероятного таланта, он принес в моду свет и цвет. Париж оплакивает одного из своих сыновей».

 
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