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Артем Кузелев

В Париже ушел из жизни модельер Пьер Карден

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  • 29 Декабря 202021:02
Сюжеты: Pierre Cardin

В Париже ушел из жизни легендарный дизайнер Пьер Карден. Модельеру было 98 лет.

Пьер Карден родился 2 июля 1922 в Италии. С 14 лет он работал подмастерьем у портного, во время войны работал в Красном Кресте. Полноценная карьера Кардена началась после войны, когда он начал работу в качестве театрального художника. В 1946 году его костюмы появились в фильме Жана Кокто «Красавица и чудовище».

Парижская карьера Пьера Кардена началась в доме Paquin, в 1947-м дизайнер возглавил ателье Кристиана Диора. Собственный дом Карден основал в 1950 году. В 1953 году модельер представил первую кутюрную коллекцию. Спустя год был принят в парижский Синдикат высокой моды. Одновременно Карден работал над сезонными коллекциями. В 1959-м первым из кутюрье он представил коллекцию прет-а-порте.

 
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