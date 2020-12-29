В Париже ушел из жизни модельер Пьер Карден

В Париже ушел из жизни легендарный дизайнер Пьер Карден. Модельеру было 98 лет.

Пьер Карден родился 2 июля 1922 в Италии. С 14 лет он работал подмастерьем у портного, во время войны работал в Красном Кресте. Полноценная карьера Кардена началась после войны, когда он начал работу в качестве театрального художника. В 1946 году его костюмы появились в фильме Жана Кокто «Красавица и чудовище».

Парижская карьера Пьера Кардена началась в доме Paquin, в 1947-м дизайнер возглавил ателье Кристиана Диора. Собственный дом Карден основал в 1950 году. В 1953 году модельер представил первую кутюрную коллекцию. Спустя год был принят в парижский Синдикат высокой моды. Одновременно Карден работал над сезонными коллекциями. В 1959-м первым из кутюрье он представил коллекцию прет-а-порте.