В парижском доме Chloe кадровые перестановки

Через месяц новым главным исполнительным директором марки станет Риккардо Беллини.
В парижском доме Chloe с 1 декабря произойдут кадровые перестановки. Через месяц должность СЕО марки займет Риккардо Беллини, ранее занимавший аналогичный пост в Maison Margiela. Информация появилась в публикации на авторитетном сайте WWD, однако представители Chloe пока что не подтвердили новость.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.