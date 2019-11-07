В парижском доме Chloe кадровые перестановки

Через месяц новым главным исполнительным директором марки станет Риккардо Беллини.

В парижском доме Chloe с 1 декабря произойдут кадровые перестановки. Через месяц должность СЕО марки займет Риккардо Беллини, ранее занимавший аналогичный пост в Maison Margiela. Информация появилась в публикации на авторитетном сайте WWD, однако представители Chloe пока что не подтвердили новость.