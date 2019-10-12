В парижском Фонде Louis Vuitton открылась новая выставка

Очередной проект Foundation Louis Vuitton посвящен архитектору Шарлотте Перьен.

Кураторы Foundation Louis Vuitton в Париже объявили об открытии нового выставочного проекта. На этот раз экспозиция посвящена знаменитой француженке – архитектору и дизайнеру Шарлотты Перьен. Впервые в истории фонда все залы отданы под одну выставку – Charlotte Perriand: Inventing a New World . Здесь можно найти вещи из личной коллекции Перьен, а также 50 предметов, созданных ею. Например, гости увидят знаменитый шезлонг Basculante B306. Посетить выставку можно до 24 февраля будущего года.