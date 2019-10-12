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Артем Кузелев

В парижском Фонде Louis Vuitton открылась новая выставка

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  • 12 Октября 201911:30
Сюжеты: Louis Vuitton

Очередной проект Foundation Louis Vuitton посвящен архитектору Шарлотте Перьен.

Кураторы Foundation Louis Vuitton в Париже объявили об открытии нового выставочного проекта. На этот раз экспозиция посвящена знаменитой француженке – архитектору и дизайнеру Шарлотты Перьен. Впервые в истории фонда все залы отданы под одну выставку – Charlotte Perriand: Inventing a New World . Здесь можно найти вещи из личной коллекции Перьен, а также 50 предметов, созданных ею. Например, гости увидят знаменитый шезлонг Basculante B306. Посетить выставку можно до 24 февраля будущего года.

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