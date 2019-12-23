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Артем Кузелев

В парижском Фонде Louis Vuitton пройдет выставка Синди Шерман

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  • 23 Декабря 201916:02
Сюжеты: Louis Vuitton

Кураторы Fondation Louis Vuitton работают над большой ретроспективой американской фотохудожницы и режиссера.

По информации опубликованной сайтом WWD, выставка, посвященная творчеству концептуалистки Синди Шерман, откроется в Париже 1 апреля и продлится до конца лета. По-настоящему масштабная ретроспектива расположится на площади 5000 квадратных метров и разделится на два сектора. В первой зоне посетители смогут узнать о том, как складывался творческий путь художницы. Здесь будет представлено порядка 300 работ, многие из которых – впервые. Вторая часть экспозиции – Crossing Views – станет своеобразным диалогом между работами Синди Шерман и предметами искусства из коллекции Фонда Louis Vuitton, включая произведения Энди Уорхола, Луиз Буржуа и Марины Абрамович.

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