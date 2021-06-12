В парке «Зарядье» состоялась пресс-конференция 2-й Московской Арт Премии

4 июня в Медиацентре парка «Зарядье» организаторы назвали условия и сроки проведения 2-Московской Арт Премии. Фонд развития современного искусства (ФРСИ) при поддержке Правительства Москвы, во второй раз вручит денежные премии авторам произведений, созданным с 1 января 2020 года по 1 апреля 2021 года в пяти номинациях: «Изобразительное искусство», «Театр», «Кино», «Литература» и «Музыка».

Призовой фонд премии составляет 33 миллиона рублей. В каждой номинации за первое место лауреат получает 3 миллиона рублей, за второе – 2 миллиона и за третье – 1 миллион рублей. Гран-при Московской Арт Премии составляет 3 миллиона рублей.

Московская Арт Премия вручается по итогам открытого конкурса. Заявки на участие принимаются до 30 июня 2021 года на официальном сайте премии https://moscowartprize.ru. Подать заявку могут авторы или их представители. Представленные произведения должны соответствовать одному из трёх критериев: «В Москве», «О Москве», «Для Москвы». Подробные условия участия представлены на официальном сайте.

Победителей определяет экспертный совет, в состав которого вошли директор Московского музея современного искусства (ММОМА) Василий Церетели, директор Мультимедиа Арт Музея (МАММ) Ольга Свиблова, директор парка «Зарядье» Иван Демидов, заместитель Председателя Союза театральных деятелей России Дмитрий Мозговой, театральный критик Роман Должанский, директор сети кинотеатров «Москино» Наталья Мокрицкая, урбанист Петр Кудрявцев, писатель, критик Михаил Визель, музыкальный критик и композитор Пётр Поспелов и другие.

В 2020 году на соискание Московской Арт Премии поступило более 800 заявок. Осенью работы участников были представлены на всей территории парка «Зарядье» в рамках проекта «1-МАП. Номинанты». За этот период парк посетило более 1,6 миллиона гостей, более 100 тысяч зрителей посетили закрытые павильоны, экспозиции в выставочном зале и Северном тоннеле увидело более 20 тысяч зрителей.