В павильоне «Космос» ВДНХ стартовала персональная выставка Анны Халиулиной

В павильоне «Космос» ВДНХ стартовала первая персональная выставка дизайнера Анны Халиулиной, победившей в конкурсной программе направления «Мода». Экспозиция будет доступна для посетителей до 28 июля 2019 года.

Коллекция Sustainable Shell («Осознанная оболочка») посвящена ответственному потреблению в моде. По задумке автора, коллекция отвечает на один из наиболее актуальных вопросов времени: «Что делать с перепроизводством одежды?». Анна Халиулина предлагает решение в плоскости переосмысления уже созданных вещей, согласно набирающей популярность концепции upcycling. Отталкиваясь от базового гардероба, дизайнер находит новые формы и смыслы, подчеркивая функциональность и эргономичность уже созданных ранее готовых изделий.

На экспозиции было представлено два пространства: «лаборатория», в которой показан весь процесс создания вещей – от мудборда и эскизов до финальных макетов, а также «шоу-рум» с готовой коллекцией и фотовыставкой лукбука, созданного известным фотографом Александром Коноваловым и стилистом Анной Баштовой при поддержке модельного агентства NIK Model Management. За выбор победителя проекта и продюсирование выставки отвечал куратор направления «Мода» в 2019 году – директор fashion компании Real Profit Group Андрей Якоби.

VIP-открытие 20 июня посетили многие журналисты, стилисты, дизайнеры и эксперты индустрии моды и сферы искусства. В числе первых гостей были редакторы изданий The City, Модный Magazin, Riamoda, Fashionograph, стилисты Анастасия Суханова, Ольга Ефимова, Константин Григорьев, Инга Смирнова, блогеры Анастасия Белова, Наталья Поротикова, Елена Максуди, Дмитрий Тимошенко, дизайнеры Светлана Фронс и Вика Ганич, директор Института дизайна и рекламы МАБиУ Андрей Сафинин, куратор направления «Искусство» проекта «Взлет» Михаил Сидлин и многие другие.

О проекте «Взлет»

Всероссийский выставочный проект в области современной культуры «ВЗЛЕТ», организатором которого является ВДНХ, проходит уже в четвертый раз и направлен на развитие молодых профессионалов в области моды, фотографии, искусства, art&science и медиаарта. Вход на выставку бесплатный. Основная задача проекта «Взлет», стартовавшего на ВДНХ 21 мая 2016 года, — открытие новых имен и поддержка молодых профессионалов в области современной культуры. «Взлет» возник как отклик на предложения молодых авторов сделать проект на территории ВДНХ и стал платформой профессиональной поддержки для художников, фотографов, дизайнеров, архитекторов и медиаартистов, делающих первые шаги в творческом становлении.

Сайт проекта: vzlet.vdnh.ru | Instagram: vzlet_na_vdnh | Facebook: vzlet_na_vdnh

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