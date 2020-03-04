В Петербурге открылась выставка фотографий Рассела Джеймса

До конца июня в Музее современного искусства Эрарта работает экспозиция «Рассел Джеймс. Десять лет за кулисами Victoria’s Secret Fashion Show».

Австралийский фотограф, сотрудничающий с журналами Vogue, American Photo, Elle, GQ, Sports Illustrated, снимал огромное количество звезд от Скарлетт Йоханссон и четы Клинтон до Хэлли Берри и Хью Джекмана. Более 10 лет он работал за кулисами самого масштабного (теперь нет) и рейтингового модного показа в мире Victoria’s Secret Fashion Show.

На выставке представлено 60 работ Джеймса, на котором ангелы Victoria’s Secret спускаются на землю. Снимки полны динамики и неподдельных эмоций: вот Кэндис Свейнпол с неотразимой улыбкой выглядывает из-за кулис, вот Леди Гага волнуется перед выступлением на сцене показа, вот Адриана Лима в бигуди непринужденно болтает с коллегами.

Свой опыт работы на показах Victoria’s Secret Рассел Джеймс описывает так: «Я не раз сравнивал свой уникальный доступ за кулисы этого потрясающего шоу с работой уборщика в Белом доме. Я постоянно становлюсь свидетелем невероятных исторических событий. Однако на самом деле это история личных взаимоотношений, наставничества и доверия, на построение которого ушло много лет и которым я очень дорожу. Хотя увиденное мной не передать словами, я надеюсь, что мои фотографии позволят вам составить представление об удивительных людях и почти семейных отношениях, благодаря которым и существует это завораживающее шоу. Я всегда исключительно высоко ценил оказанные мне честь и доверие».