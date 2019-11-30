В Петербурге открывается выставка «Календарь Pirelli 2019. Альберт Уотсон. Мечты фотографии»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку 46-го выпуска легендарного календаря Pirelli, подготовленного одним из самых успешных фотографов XXI века Альбертом Уотсоном, автором знаменитых черно-белых портретов знаменитостей от Альфреда Хичкока до Стива Джобса.

Экспозиция «Календарь Pirelli 2019. Альберт Уотсон. Мечты фотографии» откроет двери 29 ноября и продлится до 16 февраля 2020 года. Проект расскажет о съемке Уотсона для 46-го выпуска календаря, которые проходили в апреле 2018-го в Майами и Нью-Йорке. Гости видят удивительные кадры, для которых позировали супермодель Джиджи Хадид, дизайнер Александр Вэнг, звезды Американского театра балета Мисти Коуплэнд и Кельвин Ройал III, модель Летиция Каста, танцовщик Сергей Полунин и другие звезды.