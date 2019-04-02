В Петербурге покажут эскизы Александра Васильева

На этой неделе историк моды откроет в Северной столице выставку своих театральных эскизов.

Петербургская галерея Arts Square Gallery анонсировала выставку театральных эскизов Александра Васильева. Организаторы подчеркивают, что историк моды, театральный художник и сценограф (около 120 постановок балетов и опер в 30 странах мира) впервые представит публике эти работы. В экспозицию войдут эскизы костюмов, выполненные в графической технике с использованием аппликаций и образцов тканей. Увидеть их и даже приобрести можно будет до 26 апреля.