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Артем Кузелев

В Петербурге покажут эскизы Александра Васильева

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  • 02 Апреля 201914:43
Сюжеты: Васильев

На этой неделе историк моды откроет в Северной столице выставку своих театральных эскизов.

Петербургская галерея Arts Square Gallery анонсировала выставку театральных эскизов Александра Васильева. Организаторы подчеркивают, что историк моды, театральный художник и сценограф (около 120 постановок балетов и опер в 30 странах мира) впервые представит публике эти работы. В экспозицию войдут эскизы костюмов, выполненные в графической технике с использованием аппликаций и образцов тканей. Увидеть их и даже приобрести можно будет до 26 апреля.

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