В Петербурге появятся первые магазины COS и & Other Stories

Шведская компания H&M Group расширяет свое присутствие в Санкт-Петербурге.

В мае на Петроградской стороне в Северной столице откроются первые магазины COS, & Other Stories и большое пространство H&M Home. Магазин & Other Stories займет два этажа и представит коллекции одежды, обуви, сумок, украшений, аксессуаров и косметики. На третьем этаже этого же здания разместятся бутики COS и H&M Home.