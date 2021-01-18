Вход
ADV



Интересно
COS (5)
Все сюжеты
Артем Кузелев

В Петербурге появятся первые магазины COS и & Other Stories

  • 170
  • 0
  • 18 Января 202119:55
Сюжеты: COS

Шведская компания H&M Group расширяет свое присутствие в Санкт-Петербурге.

В мае на Петроградской стороне в Северной столице откроются первые магазины COS, & Other Stories и большое пространство H&M Home. Магазин & Other Stories займет два этажа и представит коллекции одежды, обуви, сумок, украшений, аксессуаров и косметики. На третьем этаже этого же здания разместятся бутики COS и H&M Home.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2021
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru