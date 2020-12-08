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Артем Кузелев

В Петербурге работает выставка шляп Филипа Трейси

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  • 08 Декабря 202010:19
Сюжеты: Philip Treacy, Головные уборы

Обновленная экспозиция, посвященная творчеству великого шляпника, открылась в музее современного искусства «Эрарта».

Новая выставка шляп Филипа Трейси приурочена к десятилетию петербургского музея «Эрарта». Один из самых успешных проектов вернулся в залы музея с обновленной экспозицией и представляет как самые популярные экспонаты выставки «Шляпы в XXI веке», так и модели, ранее не демонстрировавшиеся в России. Кроме того, на выставке можно увидеть новинки Трейси. В общей сложности в Петербурге выставлено 46 работ.

На открытии выставки присутствовал сам Филип Трейси. На церемонии открытия он подчеркнул, что в период пандемии люди нуждаются в возможности отвлечься на что-то хорошее. Выставка «Маэстро Филип Трейси», которая будет работать до 21 марта 2021 года, призвана дать эту возможность.

 
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