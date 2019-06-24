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Артем Кузелев

В планах марки Christian Louboutin выставка в Париже

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  • 24 Июня 201921:11
Сюжеты: Christian Louboutin

Руководство парижского дома сообщило о планах открыть выставку во Дворце Порт-Доре.

Пока что выставка существует в виде проекта, реализация которого намечена на февраль 2020 года. По задумке руководства парижского дом, в экспозицию войдут более 200 пар туфель. Локация выставки выбрана не случайно, ведь Дворец Порт-Доре и его интерьеры в стиле ар-деко не раз вдохновляли Кристиана Лубутена на создание новых моделей и коллекций. Отмечается, что дизайнер даже пожертвовал средства на реставрацию выставочного зала.

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