В Подольске состоялась финальная церемония конкурса "Мисс Московская область"

31 января в Golden Hall банкетном зале "Художественный" прошел финал конкурса красоты "Мисс Московская область". Тринадцать очаровательных девушек из разных городов Подмосковья упорно готовились и прибыли в Подольск, чтобы сразить своей красотой и эрудированностью компетентное жюри.

На протяжение конкурса с девушками работали мастера женской красоты, их обучали этикету, хореографии и истории родного Подмосковья. В восемь вечера Golden Hall приветствовал гостей финальной церемонии. Организаторы конкурса устроили очень тёплый приём.

На церемонию были приглашены специальные гости, в числе которых были ведущие специалисты свадебной и event - индустрии, а также представители администраций городов финалисток. В жюри присутствовали: народный артист России Юрий Розум, телеведущая Первого канала программы "Фазенда" Ольга Платонова, заслуженная артистка России актриса Любовь Руденко, телеведущий канала Рен ТВ Александр Ковалёв, российский певец и композитор Андрей Ковалёв, продюсер и автор песен Владимир Ильичёв, российский стилист и имиджмейкер Джордж Ровалс, Директор и event - агентства Сергей Князев, PR-менеджер национального конкурса "Мисс Россия", а также Миссис Европа и Миссис Вселенная Кристина Мищенко.

Программа церемонии состояла из трёх частей. В первой обворожительные конкурсантки выходили на сцену в скромных платьицах одинакового фасона. Каждая из них должна была ответить на один вопрос по краеведению. К слову, выбрать можно было один из участвующих в конкурсе городов, но, чтобы всё было честно, кроме своего. Девушки показали себя на высоте, все дали абсолютно верные ответы. Второй раз участницы вышли в бикини. Ведущие кратко рассказывали про цели и ценности каждой девушки, чтобы жюри и зрители имели представление о личности каждой из них. Благодаря стараниям хореографа Артёма Лялина, конкурсантки все вместе станцевали. Для третьего выхода красавицы переоделись в потрясающие вечерние платья. Во время этой части каждый член жюри задавал вопрос всем девушкам по очереди. Это были вопросы на абстрактные темы, например, о ценностях семьи, патриотизма и красоты. Несмотря на волнение, претендентки на победу держались достойно и гордо.

В завершение мероприятия были выбраны четыре лучшие красавицы и умницы. Корона Народной Мисс Московской области досталась Старосветской Екатерине из города Одинцово. Второй Вице Мисс стала Евстифеева Анна, представлявшая Химки. Первая Вице Мисс - Мицкевич Кристина из Мытищ. Ну а короновали в Мисс Московской области Николаеву Ольгу, красавицу Ногинска. Теперь Ногинску даётся право провести финальную церемонию конкурса "Мисс Московской области", когда его запустят в следующий раз. А также Ольга Николаева теперь - претендентка на участие в национальном конкурсе "Мисс Россия", так как "Мисс Московская область" - это один из отборочных туров.