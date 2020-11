В понедельник 16 ноября стартует кинофестиваль Gucci

В рамках GucciFest итальянский дом моды покажет фэшн-сериал о новой коллекции.

Похоже, что традиционные форматы презентаций уже окончательно перестали интересовать руководство Gucci. Свою новую коллекцию Алессандро Микеле представит в рамках онлайн-кинофестиваля GucciFest. Проект стартует 16 ноября 2020 года и представит пользователям целую неделю фильмов, снятых самим Микеле и режиссером Гасом Ван Сентом. Бренд обещает целый мини-сериал Ouverture of Something that Never Ended («Увертюра к чему-то бесконечному»), что дублирует название коллекции.

В съемках также принимали участие пятнадцать артистов. В сериале снялась актриса и художница Сильвия Кальдерони, а также такие известные персоны, как Поль Пресьядо, Акилле Бонито Олива, Билли Айлиш, Дариус Консари, Лу Хань, Джереми О. Харрис, Ариана Пападеметропоулос, Арло Паркс, Гарри Стайлс, Саша Вальц и Флоренс Уэлч. В проекте также участвуют независимые дизайнеры и марки: Прия Алувалия, Шанель Кэмпбелл, Cormio, Шарль де Вильморен, JordanLuca, Мовалола Огунлези, Yueqi Qi, Rave Review, Ги Роза, Rui, Бьянка Сондерс, Collina Strada, Борами Вигье и Гарет Райтон.

Увидеть показы можно будет на канале Gucci в YouTube, а также на YouTube Fashion, Weibo и сайте GucciFest.com.