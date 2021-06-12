В последние дни весны в Сочи впервые прошел федеральный проект «Подиум зрелой красоты»!

В день города в рамках деловой части программы организаторы провели открытый паблик-ток об источниках вдохновения, которые помогают старшим жителям города вести активный образ жизни и программах для зрелых людей, которые уже есть и которых пока нет в городе. Деловая часть программы перешла в демонстрацию нового портрета старшего поколения, организованного в формате социокультурного фэшн-показа.

Главная особенность проекта – в нем нет профессиональных моделей: участниками проекта становятся совершенно разные жители города от людей на пенсии до предпринимателей старшего возраста, которые хотят показать себя с другой стороны обществу. «Мама, смотри, какая яркая бабушка!» - восхищался самый юный зритель показа.

37 человек попали в проект в Сочи и вышли на подиум в ярких образах от брендов Linorusso, Eva Graffova и Feromon. Над образами участников работали стилисты: Виолетта Коновалова и Анна Мосина, впервые за все время проведения проекта часть женских образов стилизовал стилист-мужчина - Никита Родченко. Визажисты Mary Kay и молодые специалисты парикмахерского дела Сочинского социально-технического техникума выступили бьюти-партнерами события. Всю неделю за участниками проекта неустанно следовала камера Анастасии Егоровой, режиссера документального фильма об участниках проекта «Подиум зрелой красоты» «Побывала, как в сказке. Первый раз в таком проекте. Это был мой дебют. Преодоление себя, своих комплексов и страхов. Самое хорошее в этом проекте, это то, что нет конкуренции. Это не конкурс! Вот это самое замечательное. Отсюда и доброжелательная обстановка, дружеские отношения и поддержка между участниками!» (участница проекта)

Живая музыка – стала доброй традицией в городах-участниках проекта, в Сочи участники выходили под саксофон, а великолепный хор «Сочи-Бриз» заставил зрителей плакать в финале показа.

Подиум состоялся при поддержке благотворительного фонда «Почет». Все репетиции проходили под руководством Ирины Загореевой, директора конкурса красоты «Мисс Сочи», руководителя и продюсера детского модельного агентства «Маленькая Принцесса Сочи» и основателя школы Моделей для взрослых Perfect woman.

Приятным сюрпризом для участников проекта стали подарки от центрального универсального магазина «Рыжий», магазина парфюмерии и косметики «РИВ ГОШ» и председателя Городского Собрания г. Сочи Филонова Виктора Петровича.

Порядка 250 жителей города, по предварительным оценкам организаторов, смогли присоединиться к мероприятию и наблюдать, как их смелые соотечественники ломают стереотипы о возрасте 50+. «Считаю, что такой проект должен проходить в каждом городе России. Он необходим не только людям 50+, но и молодому поколению, и может даже в большей степени.» (участница)