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Артем Кузелев

В премии ANDAM рассказали о пополнении совета директоров

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  • 11 Января 202114:03
Сюжеты: Hermes, Kering, LVMH

К десяти членам совета присоединились представители компании Hermès и холдингов Kering и LVMH.

В модной премии ANDAM объявили о расширении состава совета директоров. К другим десяти членам правления присоединились вице-президент Hermès Гийом де Сейн, управляющий директор Kering Жан-Франсуа Палю и главный исполнительный директор LVMH Сидни Толедано.

Натали Дюфур, основатель и исполнительный директор ANDAM, отметила, что новые члены совета помогут премии в сборе государственных и частных средств для поддержки индустрии моды. Таким образом она подчеркнула, что пандемия изменила акцент деятельности ANDAM, которая начала оказывать финансовую и профессиональную поддержку маркам.

 
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