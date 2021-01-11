В премии ANDAM рассказали о пополнении совета директоров

К десяти членам совета присоединились представители компании Hermès и холдингов Kering и LVMH.

В модной премии ANDAM объявили о расширении состава совета директоров. К другим десяти членам правления присоединились вице-президент Hermès Гийом де Сейн, управляющий директор Kering Жан-Франсуа Палю и главный исполнительный директор LVMH Сидни Толедано.

Натали Дюфур, основатель и исполнительный директор ANDAM, отметила, что новые члены совета помогут премии в сборе государственных и частных средств для поддержки индустрии моды. Таким образом она подчеркнула, что пандемия изменила акцент деятельности ANDAM, которая начала оказывать финансовую и профессиональную поддержку маркам.