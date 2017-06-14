В продаже появилась первая "Русская Barbie" Наталья Водянова

Кукла Barbie уже давно идет в ногу со временем и каждый раз не устает удивлять своих покупателей. Важно заметить, что в арсенале столь почтенного бренда имеются эксклюзивные коллекционные куклы, прототипом которых становились звезды мирового масштаба.

Представители компании Mattel представляют вашему вниманию Первую «Русскую Barbie» Наталья Водянова, которую уже можно внимательно рассмотреть на полках Московских магазинов.

Дизайнеры Mattel попытались с максимальной точностью отобразить в данной модели все характерные черты Натальи Водяновой: роскошные белокурые волосы, пухлые губы, яркие голубые глаза, соболиные брови и стройную фигуру с бесконечно длинными ногами.

Наталья Водянова очень ответственно подошла к сотрудничеству и лично выбирала наряд для куклы Barbie из излюбленной ею коллекции Louis Vuitton. Ее выбор пал на утонченное вечернее красное платье с легким кружевом, белый меховой полушубок и элегантные черные босоножки на высоком каблуке. Можно смело сказать, что кукла получилась точь-в-точь, как и самая известная модель и мы уверены, что поклонники Натальи и ценители бренда Barbie не останутся равнодушными к ней.

Самая желанная игрушка миллионов девочек во всём мире, икона стиля и законодательница мод, Barbie уже не раз представала в образе легендарных личностей своего поколения: Одри Хепберн, Грейс Келли, Дженнифер Лопес, Кейт Миддлтон, Карл Лагерфельд. Теперь и мы с гордостью говорим, что Наталья Водянова встала с ними в ряд.

Представители Mattel знали сразу, что хотят сотрудничать именно с ней, ведь Наталья, которая на протяжении многих лет является одной из самых известных и влиятельных в мире россиянок – как в индустрии моды, так и благотворительной сфере.

В настоящий момент ни одна женщина в России не имеет столь широкого признания за рубежом. Звезда подиумов, модель, лицо огромного количества международных брендов, публичная личность и мать-героиня пятерых детей.

А ведь профессиональный путь Натальи Водяновой был не легок. Она всего добилась сама и ее история успеха является неоспоримым доказательством того, что у женщины всегда есть выбор. В этом и была основная идея создательницы легендарной куклы Barbie® - Рут Хэндлер

«Для меня большая честь выступить прообразом первой русской куклы Barbie®, созданной компанией Mattel. С момента основания Фонда “Обнаженные сердца” мы активно продвигаем идею необходимости игры для полноценного развития каждого ребенка. Благодаря кукле “Barbie® Natalia Vodianova” наша программа “Игра со смыслом” приобретает новое звучание», – подчеркнула Наталья Водянова.

Девиз «С Barbie® ты можешь быть кем захочешь!» отражает основные жизненные ценности, ко- торые движут Натальей Водяновой в качестве основателя Фонда «Обнаженные сердца», помогаю- щего детям с особенностями развития и их семьям.

Первая «Русская Barbie®» выпущена в продажи ограниченным тиражом под маркой Black Label. Часть средств от продажи куклы пойдет в фонд «Обнаженные сердца» на создание системы бесплатных услуг для семей, воспитывающих детей с нарушениями развития, и строительство инклюзивных детских игровых площадок для детей всех возрастов и возможностей.