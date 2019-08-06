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Неделя моды в Нью-Йорке (590)
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Артем Кузелев

В программе Недели моды в Нью-Йорке пополнение

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  • 06 Августа 201920:11
Сюжеты: Неделя моды в Нью-Йорке

Организация Fashinnovation снова организует конференцию, посвященную природе моды.

В рамках нью-йоркской Недели моды проект Fashinnovation проведет однодневную конференцию «Мода – это любовь». С восьми утра до шести вечера 4 сентября на 24 площадках мероприятия будут организованы дискуссии и выступления экспертов, посвященные природе моды и инновациям в отрасли. На данный момент в расписании заявлено 50 встреч с разными спикерами, среди которых Сьюзен Рокфеллер, Шелли Залис, Керри Сомерс, Дана Дэвис и другие профессионалы.

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