В программе Недели моды в Нью-Йорке пополнение

Организация Fashinnovation снова организует конференцию, посвященную природе моды.

В рамках нью-йоркской Недели моды проект Fashinnovation проведет однодневную конференцию «Мода – это любовь». С восьми утра до шести вечера 4 сентября на 24 площадках мероприятия будут организованы дискуссии и выступления экспертов, посвященные природе моды и инновациям в отрасли. На данный момент в расписании заявлено 50 встреч с разными спикерами, среди которых Сьюзен Рокфеллер, Шелли Залис, Керри Сомерс, Дана Дэвис и другие профессионалы.