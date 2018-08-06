В прощальном туре Элтон Джон будет носить Gucci

Специально для финального концертного турне музыканта Алессандро Микеле разработает коллекцию сценических костюмов.

Элтон Джон и креативный директор итальянского дома Gucci рассказали журналистам о соместной работе над костюмами для прощального тура певца Farewell Yellow Brick Road. Первый концерт турне состоится 8 сентября в США, и уже на нем музыкант появится в костюме от Алессандро Микеле. О своей любви к творчеству дизайнера 71-летний Джон сказал: «Я без ума от него, я без ума от его одежды, я без ума от того, что он делает!» Микеле подчеркнул, что вырос на музыке Элтона и с детства восхищался его смелыми и яркими сценическими костюмами.